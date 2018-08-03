وصفت الأمم المتحدة القصف الذي تعرض له مستشفى الثورة العام في محافظة الحديدة غرب اليمن، بالأمر المروع.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليزا غراندي “هذا أمر مروع ، المستشفيات محمية بموجب القانون الدولي الإنساني، لا شيء يمكن أن يبرر خسارة الأرواح هذه”.

وأشارت المسؤولة الأممية في بيان نشره موقع الأمم المتحدة إلى أن “الثورة هي أكبر مستشفى في اليمن وواحدة من المرافق الطبية القليلة العاملة في المنطقة، إنها واحدة من أفضل مراكز علاج الكوليرا في المدينة، يعتمد مئات الآلاف من الأشخاص على هذا المستشفى من أجل البقاء”.

ولفتت غراندي، إلى تزايد أعداد حالات الكوليرا في الحديدة، بالقول: “كل يوم من هذا الأسبوع شهدنا حالات كوليرا جديدة في الحديدة، والآن هذا الأمر، تأثير الضربات أمر مروع، كل شيء نحاول القيام به لوقف أسوأ وباء للكوليرا في العالم معرض للخطر”.

المصدر: سبوتنيك