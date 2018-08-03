بدأت الأجهزة الأمنية التونسية، في تبادل المعلومات في قضية التخطيط لهجوم بيولوجي كان يخطط لتنفيذه تونسي مقيم في ألمانيا بالتنسيق مع إرهابيين في تونس كانا يخططان لتنفيذ عمل إرهابي متزامن.

وقال مصدر أمني تونسي، لوكالة “سبوتنيك” إن “تعاونا أمنيا يتم في الوقت الحالي بين للسلطات التونسية ونظيرتها الألمانية لكشف كل ملابسات قضية ثلاثة متطرفين يشتبه بهما بالتخطيط لهجوم إرهابي متزامن في تونس وألمانيا شهر حزيران/يونيو الماضي.

وأكد نفس المصدر أن هذا التعاون يخص محاولة التثبت في علاقة المعتقلين في تونس مع مشروع هجوم إرهابي بيولوجي كان يخطط له تونسي، مقيم في مدينة كولونيا الألمانية شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت السلطات التونسية، اعتقال تونسيين، على علاقة بتنظيم إرهابي حاولا تنفيذ هجوم إرهابي.

المصدر: سبوتنيك