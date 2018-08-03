أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، استعداد بكين لفرض رسوم إضافية جديدة على سلع أميركية بقيمة إجمالية سنوية تشكل 60 مليار دولار في حال فرضت الولايات المتحدة رسوما جديدة على البضائع الصينية.

وجاء في بيان الوزارة: “وفقا لقانون التجارة الخارجية وغيره من القوانين التشريعية الصينية ومبادئ القانون الدولي الأساسية، اتخذت لجنة التعرفة الجمركية في مجلس الدولة الصيني قرار بفرض رسوم إضافية بقيمة 25 و20 و10 و5 بالمئة على 5207 سلع مستوردة من الولايات المتحدة بقيمة [سنوية] حوالي 60 مليار دولار”.

المصدر: سبوتنيك