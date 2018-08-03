الإخبارية السورية: الجيش السوري يحبط محاولة تسلل مجموعة مسلحة من قريتي الزيارة والقرقور باتجاه محورالمشاريع بريف حماة ويوقع قتلى ومصابين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2018 - 16:59
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الحوثي: إن ارادوا الاستمرار في القتال فإن أبناء الشعب اليمني مستمرون في القتال ولا يمكن أن نقبل بذل أعراضنا
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الصحة العالمية: الامم المتحدة طلبت تهدئة من السبت إلى الاثنين لاتاحة الفرصة لحملات تطعيم ضد الكوليرا
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وزير الخارجية الايراني حول وجود القوات الاميركية في مياه الخليج: ماذا تفعل هذه القوات على بعد 7 آلاف ميل من أرضها
وسائل اعلام افغانية: استشهاد 15 شخصاً على الاقل باعتداء ارهابي استهدف مسجداً شرق أفغانستان
الإخبارية السورية: الجيش السوري يحبط محاولة تسلل مجموعة مسلحة من قريتي الزيارة والقرقور باتجاه محورالمشاريع بريف حماة ويوقع قتلى ومصابين
منذ 2 ساعة
3 August، 2018
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