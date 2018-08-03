طالب نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب “السياسيين بالتنازل لبعضهم البعض ووضع مصلحة لبنان فوق كل الاعتبارات”، ودعا “للمبادرة لتشكيل حكومة وفاق وطني تحفظ الدماء الزكية التي سقطت في الدفاع عن لبنان وتضم كل المكونات السياسية ولا تستثني أو تعزل أي مكون سياسي”.

وهنأ الشيخ الخطيب خلال خطبة الجمعة في مسجد بلدة لبايا في البقاع الغربي “الجيش اللبناني قيادة وضباطا وأفرادا في عيدهم الذي يتزامن هذا العام مع انتصارات فجر الجرود وتموز في مشهد يؤكد تلاحم الجيش والقوى الامنية والمقاومة في معركة حفظ لبنان والدفاع عن شعبه وصون سيادته واستقراره”.

وقال الشيخ الخطيب “لا يسعنا الا أن نتوجه إلى جيش لبنان الباسل ورجال المقاومة وشعبها الصامد الذين دحروا العدوان التكفيري عن ارضنا واحبطوا عدوان تموز مسجلين اروع الانتصارات على الارهابين الصهيوني والتكفيري”.

وأكد الشيخ الخطيب على “أهمية معادلة الشعب والمقاومة والجيش كمصدر قوة للبنان وضمانة ردع العدوان عنه”، وشدد على “ضرورة الحفاظ على هذه المعادلة والتمسك بها بوصفها شكلت ولا تزال شبكة أمان لحفظ لبنان وشعبه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام