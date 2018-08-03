اعتقلت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” فجر الجمعة، 8 مواطنين من الضفة الغربية والقدس المحتلة، في الوقت الذي زعمت مصادرة سلاح وعشرات آلاف الشواقل من منزل بالخليل. وأفادت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال اقتحموا مدينة قلقيلية واعتقلوا الشاب يحيى تقي الدين الحوتري، وفتشوا منزل ذويه وانتشروا في المنطقة لساعات قبل انسحابهم من المدخل الجنوبي للمدينة،في حين سلّم الشاب سعد تيسير اسليم من بلدة عزون شرق قلقيلية نفسه لقوات الاحتلال الليلة الماضية على حاجز عسكري على مدخل البلدة بعد ملاحقة لأشهر. وتركزت عمليات المداهمة والاعتقال في مدينتي القدس وقلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، بينما زعمت الاستيلاء على سلاح في الخليل .

كما اعتقال الاحتلال أربعة شبان من مدينة القدس المحتلة فجر اليوم، الشبان؛ رشيد الرشق ومهدي أبو دياب ومحمد الترياقي وعبد الله الجولاني. وفي السياق زعمت قوات الاحتلال أنها عثرت على 3 قطع سلاح خلال مداهمة منزل في الخليل، فيما اعتقل الجيش الشاب حسام راغب العويوي، وسائد النمورة ، ووائل ربعي من مدينة دورا، وسلمت الأسير السابق الغضنفر أبو عطوان بلاغا لمقابلة مخابرات الاحتلال.

المصدر: فلسطين اليوم