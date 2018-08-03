قدم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون يتضمن عقوبات جديدة وصارمة على روسيا. وبحسب تقرير لمجلة “فورتشن” الأمريكية، فإن المشروع قدمه كل من الأعضاء “ليندسي غراهام” و”بوب مينينديز” و”كوري غاردنر” و”بن كاردين” و”جون ماكين” و”جين شاهين”. ويتضمن مشروع القانون عقوبات جديدة على روسيا بسبب “التدخل المستمر في الانتخابات الأمريكية، وتأثيرها السيئ في سوريا، وسلوكها العدواني في شبه جزيرة القرم، وأنشطتها الأخرى”.

وقال السيناتور الجمهوري غراهام، إن العقوبات الحالية ليست رادعة بالنسبة إلى التدخل الروسي في الانتخابات النصفية الأمريكية لعام 2018. وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يحمل عنوان “قانون حماية الأمن الأمريكي من عدوان الكرملين 2018”. بدوره، قال السيناتور الديمقراطي مينينديز إن “بوتين ما زال يشكل خطرا متناميا ضد الولايات المتحدة وحلفائها”. ولتفعيله يحتاج المشروع إلى تصديق مجلسي الشيوخ والنواب، والرئيس دونالد ترامب.

المصدر: وكالة انباء الأناضول