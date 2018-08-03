رأى رئيس “لقاء علماء صور” الشيخ علي ياسين أن “حال المراوحة في الوضع اللبناني يرجع لتمسك بعض القوى السياسية بحقائب محددة في الحكومة المراد تشكيلها على حساب مصالح الوطن والمواطنين”.

وطالب الشيخ ياسين في حديث له الجمعة “العهد بالضغط لتشكيل الحكومة لإرضاء المواطنين وخدمتهم وليس أرضاء هذا الطرف أو ذاك”، ولفت الى ان “العجز عن تأمين خدمات أساسية للمواطنين يزيد حالة الاحباط لدى المواطنين”.

من جهة ثانية، دان الشيخ ياسين “تواطؤ وسكوت المجتمع الدولي عما يحصل في اليمن يؤكد أن أصحاب المشروع الصهيوامريكي بعد فشل مؤامراتهم في سوريا نقلوا مجازرهم الى اليمن وفلسطين”، ولفت الى ان “هذا المشروع لن ينجح لأن المقاومة في فلسطين والمنطقة تملك ارادة حولت الزمن الى زمن انتصارات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام