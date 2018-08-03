أكد وزير خارجية السودان الدرديري محمد أحمد اكتمال الترتيبات في العاصمة السودانية الخرطوم، لتوقيع اتفاق تقاسم السلطة بين الحكومة وفصائل المعارضة في جنوب السودان الأحد. وقال الدرديري في تصريحات للصحفيين بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، التي وصلها صبيحة الجمعة لإجراء مشاورات ختامية مع الرئيس سلفاكير، “توقيع السلام مؤكد الأحد المقبل بقاعة الصداقة بالخرطوم، بمشاركة عدد من رؤساء الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد)“. وأعلنت “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة المسلحة بقيادة الجنرال “توماس شريلو”، أمس الخميس، رفض التوقيع النهائي على الاتفاق، بحسب بيان صادر عنها وصلت الأناضول نسخة منه.

وفي 25 يوليو / تموز الماضي، وقعت الحكومة والمعارضة المسلحة الموالية لريك مشار في العاصمة السودانية الخرطوم، بالأحرف الأولى على اتفاق تقسيم السلطة، وسط تحفظ مجموعات معارضة أخرى. ويعاني جنوب السودان الذي انفصل عن الخرطوم عبر استفتاء شعبي عام 2011، حربا أهلية بين الحكومية وحركات معارضة، أبرزها الموالية لـ “مشار” منذ 2013. وخلفت الحرب نحو 10 آلاف قتيل، وشردت مئات آلاف المدنيين، ولم يفلح اتفاق سلام أبرم في أغسطس / آب 2015 في إنهائها.

المصدر: وكالة انباء الأناضول