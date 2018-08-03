أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن عملية القضاء على المسلحين في محافظة درعا قاربت على الانتهاء.

وقالت زاخاروفا للصحفيين: “قاربت عملية القوات الحكومية السورية للقضاء على مراكز الإرهاب في جنوب غرب البلاد بمحافظة درعا والقنيطرة على الانتهاء”. وأضافت زاخاروفا بأن خسائر المسلحين في تزايد مستمر.

يذكر أن مساحة المنطقة المتبقية تحت سيطرة عناصر تنظيم داعش لا تزيد حالياً عن 2 في المئة من المساحة الكلية لمحافظة درعا، وقد نجح الجيش العربي السوري في فرض سيطرته على حوالي 120 مركزا سكنيا، من بينها 50 مركزا بطريقة سلمية.

هذا وتشهد محافظة القنيطرة المجاورة لمحافظة درعا المرحلة الختامية لعملية نزع سلاح المسلحين الذين أعلنوا تخليهم عن السلاح ووافقوا على تسوية أوضاعهم مع الدولة السورية.

المصدر: سبوتنيك