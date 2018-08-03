أشار تقرير لهيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة (أفكوم) إلى أن الشخص العادي يقضي في المتوسط أكثر من 24 ساعة أسبوعيا على الإنترنت، وأن هذا الأمر يعادل ضعف المدة قبل عشر سنوات، بالإضافة إلى أن واحدا من كل خمسة أشخاص بالغين ينفقون ما يصل إلى أربعين ساعة أسبوعيا على شبكة الإنترنت.

وأرجع ذلك جزئيا إلى الزيادة في الاستخدام من قبل أولئك في سن 16 إلى 24، حيث يقضون في المتوسط 34.3 ساعة أسبوعيا.

ولأول مرة تقضي النساء وقتا أطول من الرجال على الإنترنت، وذلك بسبب الزيادة في الاستخدام من قبل من هن في سن 18 إلى 34، والانتشار الواسع في وسائل الإعلام الاجتماعية، وتعزو أوفكوم جزءا كبيرا من الزيادة في الوقت المنفق على الإنترنت إلى تزايد الهواتف الذكية التي يستخدمها الآن 78% من السكان مقارنة بـ17% فقط عام 2008، أي العام الذي تلا إطلاق أول هاتف آيفون. وبلغ إدمان البريطانيين مبلغه لدرجة أنهم يراجعونه كل 12 دقيقة.

ويقول التقرير إن 40% من البالغين ينظرون في هواتفهم خلال خمس دقائق فقط من استيقاظهم، بزيادة 65% عن أولئك دون سن 35. ويراجع 37% من البالغين هواتفهم قبيل إغلاقها للنوم، بزيادة 60% عن الذين هم دون 35.

والجيل الأصغر سنا هم الأكثر إدمانا؛ فالذين في سن 15 إلى 24 يقضون في المتوسط أربع ساعات يوميا على الهاتف مقارنة بساعتين و49 دقيقة لجميع الأشخاص البالغين. والصغار يراجعون هواتفهم أيضا كل 8.6 دقائق، أي أكثر تكرارا من أي فئة عمرية أخرى.

وبينما تبرز أوفكوم فوائد مثل البقاء على اتصال بالأسرة، تشير أيضا إلى التوتر وارتباك الحياة الشخصية والعائلية.

وقال 15% إن الهواتف الذكية جعلتهم يشعرون بأنهم في عمل دائم، وأقر 54% بأنهم قطعوا المحادثات المباشرة مع الأصدقاء والعائلة، واعترف 43% بالإسراف في الوقت الذي ينفقونه على الإنترنت، وشعر أكثر من الثلث بالتوتر والعزلة بدون هواتفهم، وشعر 29% بأنهم ضائعون بدونها، بينما قال واحد من كل عشرة إن التخلي عن الهاتف كان يحررهم، أو يجعلهم أكثر إنتاجية.

وقال نحو نصف البالغين إنهم سيفتقدونه أكثر من التلفاز (28%) أو الحاسوب المكتبي أو المحمول (10)، وهو انقلاب لما كان قبل عشر سنوات عندما قال 52% إن التلفاز كان أهم من الهاتف المحمول (13). ويقول 72% ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما إن الهاتف الذكي هو أكثر الأجهزة التي سيفتقدونها. ومع ذلك يقضي الناس وقتا أقل في إجراء مكالمات هاتفية من أي وقت مضى. ومجموع المكالمات الصادرة من الهواتف النقالة انخفض بمقدار 2.5 مليار دقيقة.

المصدر: ديلي تلغراف