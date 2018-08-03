وسائل اعلام افغانية : استشهاد 15 شخصا على الاقل باعتداء استهدف مسجدا شرق افغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 3 2018 - 13:57
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
03 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
منظمة الصحة العالمية: اليمن على شفا موجة خطيرة جديدة من الكوليرا والغارات على مستشفيات الحديدة أمر مروع
الصحة العالمية: الامم المتحدة طلبت تهدئة من السبت إلى الاثنين لاتاحة الفرصة لحملات تطعيم ضد الكوليرا
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي: التحالف ضد اليمن يتحدى مجلس الامن بغاراته على الحديدة
الامم المتحدة : اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم
الحوثي: يجب أن يعلم العالم أن الامريكيين والسعوديين وحلفاءهم يرتكبون المجازر ويخرقون القانون بدون رادع
رابطة علماء اليمن تدين مجازر العدوان السعودي الاميركي وتدعو الشعب اليمني إلى وجوب الدفاع ورد العدوان
المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث: الأمم المتحدة تعقد محادثات حول اليمن في جنيف في 6 ايلول/سبتمبر المقبل
الخارجية الروسية: عملية تصفية المسلحين في محافظة درعا توشك على الانتهاء وتم نقل نحو 9000 مقاتل من القنيطرة الى ادلب
مصدر عسكري سوري: وسائط الدفاع الجوي تصدت لهدف معادي غرب دمشق وقامت بتدميره
إصابة مدنيين إثر سقوط عدة قذائف صاروخية على حي الحمدانية بمدينة حلب مصدرها المجموعات المسلحة
وزير الخارجية الايراني حول وجود القوات الاميركية في مياه الخليج: ماذا تفعل هذه القوات على بعد 7 آلاف ميل من أرضها ؟
وزير الخارجية التركية: تهديدات بومبيو وعقوبات واشنطن لن تجدي مع أنقرة
الوفاق البحرينية: سجون البحرين أصبحت مصدراً للأمراض الخطيرة والمميتة ومقابر الاحياء
وسائل اعلام افغانية: استشهاد 15 شخصاً على الاقل باعتداء ارهابي استهدف مسجداً شرق أفغانستان
وسائل اعلام افغانية : استشهاد 15 شخصا على الاقل باعتداء استهدف مسجدا شرق افغانستان
منذ 39 mins
3 August، 2018
عاجل
التعليقات
ذات صلة
انجازات في اكثر من منطقة للجيش اليمني واللجان الشعبية
دراسة تحذر من ضرر جديد للتدخين
الخارجية الروسية: الصحفيون الروس قتلوا عند محاولتهم مقاومة مهاجميهم
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..