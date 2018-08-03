استقرت أسعار النفط يوم الجمعة مدعومة بتكوين متعاملين لمراكز تحوط جديدة في سوق العقود الآجلة توقعا لانخفاض المخزونات الأمريكية، لكن آفاق زيادة الإمدادات العالمية تمنع الخام من الارتفاع.

وبحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.87 دولار للبرميل منخفضة تسعة سنتات بالمقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت خمسة سنتات إلى 73.40 دولار للبرميل بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وارتفع إجمالي مخزونات النفط الخام الأمريكية فعليا 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 408.74 مليون برميل وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، على الرغم من أن المخزونات في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 1.3 مليون برميل وفق ما أظهرته بيانات الإدارة.

المصدر: روسيا اليوم