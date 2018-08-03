أعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الجمعة أن العقوبات الأميركية على الوزيرين التركيين “دليل” على “التصميم الكبير” للولايات المتحدة على إطلاق سراح القس اندرو برانسون.

وقال بومبيو أمام صحافيين مرافقين له من بينهم مراسلون لوكالة فرانس برس “لقد حذرنا الأتراك من أن الوقت حان للإفراج عن القس برانسون وآمل أن يدركوا” بأن العقوبات التي أعلنت هذا الاسبوع “دليل على تصميمنا الكبير”.

وجاءت تصريحات بومبيو قبل لقاء أجراه مع نظيره التركي محمد تشاوش اوغلو على هامش قمة أمنية في سنغافورة الجمعة وذلك عقب فرض واشنطن عقوبات على وزيرين من حكومة الرئيس رجب طيب اردوغان التي تعهدت بالرد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية