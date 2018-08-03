أظهرت دراسة بريطانية أن زيادة الوزن حتى في سنوات الشباب ترتبط بزيادة مخاطر ارتفاع ضغط الدم وتلف عضلة القلب ما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في مراحل عمرية لاحقة.

وكانت أغلب الدراسات السابقة التي ربطت بين مؤشر كتلة الجسم، الذي يقيس الوزن بالمقارنة بالطول، وبين أمراض القلب والأوعية الدموية مثل الأزمات القلبية قد تركزت على أعمار أكبر.

ودرس الباحثون العلاقة بين مؤشر كتلة الجسم والبيانات التي تجمع بشكل روتيني عن أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل قياس ضغط الدم والنبض لأكثر من ثلاثة آلاف شاب يبلغون من العمر 17 عاما ولدوا في تسعينيات القرن الماضي. ودرسوا كذلك فحوصا للقلب تخص 400 شخص في عمر 21 عاما كانوا أكثر عرضة لزيادة في مؤشر كتلة الجسم.

المصدر: رويترز