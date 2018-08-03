أظهرت بيانات أولية لوصول الناقلات حصلت عليها رويترز أن واردات الهند الشهرية من النفط الإيراني ارتفعت نحو 30 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 768 ألف برميل يوميا في يوليو تموز، مع زيادة واردات شركات التكرير الحكومية قبل سريان العقوبات الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني.

وتشير البيانات التي جرى الحصول عليها من مصادر تجارية إلى أن الشحنات تتضمن أيضا بعض الكميات التي تم تحميلها في يونيو حزيران ووصلت إلى الهند الشهر الماضي.

وتزيد شحنات يوليو تموز بنحو 85 بالمئة عن مستواها قبل عام حين بلغت حوالي 415 ألف برميل يوميا، بحسب البيانات.

وخططت شركات التكرير الحكومية، التي خفضت الواردات من إيران في 2017-2018 بسبب خلاف على حقوق تطوير حقل غاز عملاق، لزيادة الكميات كثيرا في السنة المالية الحالية التي بدأت في أبريل نيسان، حيث جذبتها الخصومات التي تعرضها إيران.

المصدر: رويترز