قرر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، طيّ صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلنا عن ذلك بتدوينة أخيرة نشرها على الصفحة الملغية.

وكتب البابا: “الوقت أثمن عطية يعطيها الله لنا يوميا ويجب أن نحسن استخدامه والمسيحي يجب أن يقدس وقته والراهب يترك كل شيء لتصبح الحياة كلها مقدسة للرب”.

وتابع: “ضياع الوقت في الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي أصبح مضيعة للعمر والحياة والنقاوة، ولأن الطاعة من نذوري الرهبانية التي يجب أن أصونها وأحفظها لذلك، سأتوقف عن صفحة الفيسبوك الخاصة بي وأغلقها”.

الجدير بالذكر أن لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة بالمجمع المقدس كانت قد عقدت مؤخرا جلسة خاصة برئاسة البابا والأنبا دانيال السكرتير العام للمجمع و19 من الآباء المطارنة والأساقفة رؤساء الأديرة، ناقشت انضباط الحياة الرهبنية والديرية، وخرجت بقرار إعطاء الرهبان مهلة شهر واحد لغلق صفحاتهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: روسيا اليوم