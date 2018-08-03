يستعد الغزيون للمشاركة في فعاليات الجمعة 19 لمسيرة العودة “الوفاء لشهيد القدس”، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة التي ستنطلق بعد ظهر اليوم في مخيمات العودة على الحدود.

وأكدت على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، اضافة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة.

وتأتي تسمية الجمعة بهذا الاسم تكريما ووفاءً للشهيد “محمد طارق يوسف” منفذ عملية الطعن في مستوطنة آدم شرق القدس الأسبوع الماضي، التي أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين.

وبلغ اجمالي عدد شهداء مسيرات العودة منذ 30 اذار الماضي 192 شهيدا، ونحو 17259 إصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز.

المصدر: فلسطين اليوم