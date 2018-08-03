أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 03-08-2018

النهار

• يؤكد وزير سابق أن هاجس الاغتيالات يبقى ماثلاً وأن التحذير منه ليس في غير محله وليس نتاج معلومات بل مقارنة بظروف مشابهة.

• لدى “القوات اللبنانية” شعور بأن ثمة رغبة سورية في احراج الحزب لإخراجه وهو الهدف الذي يعمل له سياسيون وينادون به في الداخل.

• توقع وزير سابق أن تزداد الضغوط السورية على لبنان بعدما خف الضغط العسكري على دمشق وبدأت تحول اهتماماتها الى ملفات أخرى.

الجمهورية

• تستعدّ شخصية قريبة من مرجع كبير للدخول بفاعلية أكثر في الشأن العام فيما كان عملها حالياً في الظل.

• شهد إجتماع روحي نقاشاً كبيراً حول موقف من ملف زراعي دقيق إنتهى الى التحذير من خطورة هذا الأمر.

• يلاحَظ أن مرجعاً بارزاً إستقبل في المدة الأخيرة أكثر من مرة وزيراً سيادياً على رغم الخلاف مع فريق الوزير.

المستقبل

• إنّ ديبلوماسيين غربيين لاحظوا أن الإدارة الفرنسية باتت أقلّ تشدداً في الموقف بالنسبة إلى ملف عودة النازحين السوريين في ضوء المبادرة الروسية التي ظهرت أخيراً بالتعاون مع الأمم المتحدة المتحدة والمجتمع الدولي.

اللواء

• ما يزال يدور اللغط حول موعد زيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت وارتباطها باستحقاقات مفيدة للبلدين.

• وضعت أطراف معنية مباشرة بتأليف الحكومة في أجواء إمكان المبادرة لقضاء عطلة آب خارج البلاد؟!

• لا يُخفي أحد النواب وجود تداخل مصالح إقليمية مباشرة ذات تأثير على تأخير ولادة الحكومة.

البناء

• قالت مصادر على صلة بالمفاوضات اليمنية ّإن ارتباكاً يسيطر على الموقف السعودي تجاه الاختيار بين مواصلة الحرب أو ارتضاء الدخول في مفاوضات جدية، ومصدر هذا الارتباك هو العجز عن التسليم بالفشل العسكري عبر فتح باب التفاوض من جهة، ومن جهة أخرى العجز عن تحمّل التبعات التي يرتبها العمل العسكري على الملاحة في البحر الأحمر وسوق النفط بعد الهجمات التي طاولت ناقلة نفط سعودية، ووضعت المصادر حركة المبعوث الأممي في هذه المرحلة في دائرة تشجيع السعودية على النزول عن شجرة الحرب.

المصدر: صحف