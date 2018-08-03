حل الرئيس المالي المنتهية ولايته إبراهيم أبو بكر كيتا أولا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في مالي، ولكن سيكون عليه أن يتواجه في جولة ثانية مع خصمه الرئيسي سوميلا سيسيه كما حصل عام 2013.

ففي الجولة الأولى التي جرت في 29 تموز/يوليو المنصرم، حصل كيتا البالغ من العمر 73 عاما، على 41.42 في المئة من الأصوات، بحسب ما أعلن وزير في حكومته ليل الخميس، وذلك بعد أيام من الترقب الذي رافقته تكهنات حول نتائج الاقتراع.

وسيتواجه كيتا في 12 آب/أغسطس، في جولة ثانية مع سيسيه الذي حصل على 17.8% من الأصوات وفقا للنتائج الرسمية الموقتة. وكتب الرئيس المنتهية ولايته على تويتر متوجها إلى الناخبين “بفضلكم أنا في الصدارة”، مضيفا “هذا دليل واضح على ثقتكم”.

من جهته قال زعيم المعارضة على تويتر إنه “للمرة الأولى في تاريخ الديمقراطية المالية، يضطر رئيس لا يزال في المنصب إلى الذهاب لجولة ثانية”. واعتبر أن خطة إعادة انتخاب الرئيس من الجولة الأولى فشلت “على الرغم من (عمليات) الاحتيال”.

وتخللت الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد في مالي وتعتبر حاسمة بالنسبة إلى اتفاق السلام الموقع في العام 2015، هجمات إرهابية مفترضة في شمال البلاد ووسطها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية