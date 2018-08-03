يلتقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نظيره التركي مولود جاويش أوغلو الجمعة في سنغافورة، في محاولة لنزع فتيل الأزمة الدبلوماسية الجديدة بين واشنطن وأنقرة على خلفية احتجاز أنقرة لقس أميركي.

وتطالب الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن القس أندرو برونسون، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية الأسبوع الماضي في تركيا بعد اعتقاله عاما ونصف العام لاتهامه بـ”الإرهاب” و”التجسس”.

وتأتي هذه الأزمة، وهي من الأخطر بين الحليفين الأطلسيين منذ عقود، فيما صعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب النبرة في الأيام الأخيرة مطالبا بإطلاق سراح برانسون.

وأعربت تركيا الخميس عن غضبها بعد عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على وزيرين في حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على خلفية اعتقال القس. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تواصل تفضيل “النهج الدبلوماسي”، معلنة عن أن الاجتماع بين بومبيو وجاويش أوغلو سيتم الجمعة الساعة 12.30 (04.30 بتوقيت جرينتش)، على أن يكون بعيدا عن الكاميرات.

وتنعكس القضية القس الأميركي على العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة منذ نحو عامين. وأوقف القس المتحدر من كارولاينا الشمالية في تشرين الأول/أكتوبر 2016 في إطار حملات تطهير نفذتها السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب في تموز/يوليو من العام نفسه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية