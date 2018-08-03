أعلن الاتحاد الأوروبي، تشغيل أكبر حقل طاقة شمسية في قطاع غزة، ما سيوفر 0.5 ميغاواط من الكهرباء لتشغيل محطة لتحلية مياه البحر، جنوبي القطاع.

وقال مكتب الاتحاد في غزة في بيان صحفي “محطة تحلية مياه البحر جنوبي غزة، الممولة سابقا من قبل الاتحاد الأوروبي، تزود 75 ألف مواطن في محافظتي خان يونس ورفح بمياه الشرب”.

وأضاف “بفضل حقل الطاقة الجديد والاستثمارات، فإن محطة التحلية ستوصل مياه الشرب إلى 250 ألف مواطن في جنوب غزة بحلول عام 2020”.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع الأوروبية يوهانس هان “تعتبر محدودية توريد الطاقة في غزة من أكبر التحديات التي تقف في وجه تحسين حصول المواطنين على مياه آمنة صالحة للشرب”.

وأضاف، أن “حقل الطاقة الشمسية يعتبر حيويا لمواجهة الاحتياجات الملحة للمياه في غزة، مما سيخلق ظروفا معيشية ملائمة، وسيخفف التوتر في منطقة معرضة بشدة للنزاعات”.

المصدر: وكالات