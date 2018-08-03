رصدت وزارة الدفاع الروسية مسلحين من جبهة النصرة وتنظيمات أخرى يحشدون قواتهم في شمال محافظتي حماة واللاذقية وفي جنوب غرب مدينة حلب ويقصفون من هناك مراكز سكنية.

ودعت الدفاع الروسية اليوم الخميس على لسان رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أليكسي تسيغانكوف، “قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى التوقف عن العمليات الاستفزازية المسلحة والتحول إلى مسار الحل السلمي في المناطق الخاضعة لهم”.

وأضاف تسيغانكوف أن المسلحين في منطقة خفض التصعيد في إدلب مستمرون في انتهاك نظام وقف إطلاق النار، حيث استشهد عسكريان سوريان وأصيب 4 مدنيين جراء القصف خلال الساعات الـ24 الماضية.

المصدر: وكالات