طرحت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وأعد مشروع القانون بعنوان “حماية الأمن الأمريكي من عدوان الكرملين” الديمقراطيون روبرت مينينديز وبين كاردين وجين شاهين والجمهوريون كوري غاردنر وليندسي غراهام وجون ماكين.

ويبرر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بما وصفوه بأنه “المحاولات المستمرة للتدخل في الانتخابات الأمريكية” و”أعمال” موسكو في سوريا وأوكرانيا.

واعتبر السناتور ليندسي غراهام أن العقوبات الجديدة ستكون “الأكثر قسوة”، مشيرا إلى “العقوبات القائمة فشلت في ردع روسيا عن التدخل في انتخابات الكونغرس المقبلة في عام 2018، وهدفنا تغيير الوضع القائم وفرض عقوبات مدمرة” ضد روسيا، حسبما جاء في بيان له.

المصدر: وكالات