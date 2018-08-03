سخر وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، من إدراجه في قائمة العقوبات الأمريكية، مؤكدا تصميم أنقرة على محاسبة الداعية المعارض فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة ومنظمته.

وكتب صويلو في حسابه على “تويتر” الخميس “نعم، توجد لدينا شركة في الولايات المتحدة، وهي “فيتو”. لن نتركها هناك، بل سنرجعها”! وذلك للإشارة إلى منظمة “فيتو” وزعيمها فتح الله غولن المتهم من قبل أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة في البلاد صيف 2016، وترفض واشنطن تسليمه إلى تركيا.

ويأتي هذا التصريح بعد تعليق من وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، الذي طالته العقوبات الأمريكية أيضا.

المصدر: وكالات