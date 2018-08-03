وافق الكونغرس الأمريكي، على قرار تأخير تسليم مقاتلات “إف 35” إلى تركيا، ردا على عزم الأخيرة شراء منظومة “إس 400” الصاروخية من روسيا.

وذكرت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية، أن القرار أدرج على ميزانية الحرب الأمريكية في 2019، ووافق عليه الكونغرس.

ودعا وزير الحرب الأمريكي جيمس ماتيس، في وقت سابق، الكونغرس إلى التخلي عن قرار تأخير التسليم، مبينا أن “تركيا شريك في برنامج تصنيع مقاتلات (إف 35)”.

وحذرت مساعدة وزيرة الخارجية بالوكالة للشؤون السياسية العسكرية تينا كيدانوو تركيا الأسبوع الماضي، من “الجانب الخطير” من الصفقة المقترحة لشراء أسلحة روسية مضادة للصواريخ، قائلة إن “العقوبات التي يفرضها الكونغرس على الاتفاقية لن تكون إلا البداية إذا أصرت أنقرة على ذلك”.

وأضافت “نريد أن نتأكد من أن الأنظمة التي حصل عليها حلفاؤنا، تبقى داعمة لحلفائنا”.

وتسلم سلاح الجو التركي أول طائرة من مقاتلات “إف 35″، لكنها ستظل في الولايات المتحدة حتى انتهاء تدريب الطيارين الأتراك عليها.

ويأتي قرار الكونغرس، بالتزامن مع فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، على خلفية قضية القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي يحاكم في أنقرة بتهم التجسس والإرهاب.

المصدر: وكالات