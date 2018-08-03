وصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، الخميس، إلى قطاع غزة، بعد أن أنهى لقاءات أجراها مع مسؤولين مصريين في القاهرة على مدار اليومين الماضيين.

وذكر مصدر مطلع، أن وفد الحركة ضم إلى جانب العاروري، أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران (يقيمون خارج فلسطين المحتلة)، بالإضافة إلى خليل الحية وروحي مشتهى (يقيمان في غزة).

وأشار المصدر، إلى أن الوفد سيجري مشاورات في غزة مع رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، وباقي أعضاء قيادة “حماس” حول ما تم بحثه مع وزير المخابرات المصرية، عباس كامل، فيما يتعلق بملفات المصالحة والتهدئة والمبادرات الإنسانية لمعالجة ما تواجهه غزة من صعوبات.

يشار إلى أن وفد حركة “حماس” وصل القاهرة الاثنين الماضي، تلبية لدعوة مصرية.

وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، في حينه، إن الزيارة تأتي “للتشاور حول التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني”.

المصدر: فلسطين اليوم