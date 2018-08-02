عقد اجتماع تنسيقي لمتابعة مشكلة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون ضم كل من النائب محمد نصر الله والنائب علي فياض والحاج بسام طليس عن الحملة الوطنية لحماية نهر الليطاني ورئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة ورئيس مجلس ادارة ومدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، بالاضافة الى عدد من الخبراء.

وتناول المجتمعون الآليات اللازمة لتطبيق وتنفيذ القوانين 63 و 64 و 65 الصادرة في العام 2016 والمتعلقة باقامة مشاريع ترمي الى رفع التلوث عن نهر الليطاني وتنظيف بحيرة القرعون، وجرى التأكيد على ضرورة استعادة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لصلاحياتها الرامية الى رفع التلوث و تعزيز كافة الاجراءات التي تقوم بها لرفع التعديات وتنسيق الجهود الرامية الى رفع التلوث وضرورة الاسراع في تطبيق الحوكمة لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية وحمايتها.

كما طالب المجتمعون بضرورة تفعيل تنفيذ المشاريع الرامية لإقامة شبكات ومحطات التكرير في الحوض الاعلى.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام