فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الخميس في 2-8-2018.

دير الزور وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” 6 اشخاص، يوم أمس في بلدة ذيبان بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بتهمة التعامل مع داعش.

الحسكة وريفها:

ـ قُتل واُصيب عددٌ من مسلحي “قسد” إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة كانت تقلهم، زرعها مسلحون مجهولون، على الطريق “الخرافي” في ريف الحسكة الجنوبي.

ـ اعتقل “التحالف الدولي” برفقة مسلحين من “قسد” مسؤولاً سابقاً بداعش، في بلدة اليعربية بريف الحسكة الشرقي.

حلب وريفها:

ـ استشهد 3 مدنيين وأصيب 6 آخرون جراء سقوط عدّة قذائف صاروخية على حيي جمعية الزهراء وحلب الجديدة بمدينة حلب، مصدرها المجموعات المسلّحة.

ـ عُثر على سيارة مفخخة معدّة للتفجير في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.

ـ قُتلَ شخص إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

ـ أصيب أحد مسلحي فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، اثر انفجار لغمٍ به من مخلفات “الوحدات الكردية”، في قرية كيمار جنوب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ انفجر لغم زرعه مسلحون مجهولون، بالقرب من معبر جرابلس على الحدود السورية _التركية بريف حلب الشمالي الشرقي، دون ورود معلومات عن إصابات.

إدلب وريفها:

ـ قُتل المسؤول “الشرعي” لمدينة معرة النعمان التابع للمجموعات المسلحة، المدعو ابو البراء الحموي على أيدي مسلحين مجهولين على الطريق الواصل بين “كفر نبل _معرة النعمان” بريف إدلب الجنوبي.

ـ قُتل وأُصيب عدد من الأشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة في منطقة الصناعة بمدينة ادلب.

المصدر: الاعلام الحربي