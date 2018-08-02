فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الخميس في 2-8-2018.
دير الزور وريفها:
ـ اعتقلت “قسد” 6 اشخاص، يوم أمس في بلدة ذيبان بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بتهمة التعامل مع داعش.
الحسكة وريفها:
ـ قُتل واُصيب عددٌ من مسلحي “قسد” إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة كانت تقلهم، زرعها مسلحون مجهولون، على الطريق “الخرافي” في ريف الحسكة الجنوبي.
ـ اعتقل “التحالف الدولي” برفقة مسلحين من “قسد” مسؤولاً سابقاً بداعش، في بلدة اليعربية بريف الحسكة الشرقي.
حلب وريفها:
ـ استشهد 3 مدنيين وأصيب 6 آخرون جراء سقوط عدّة قذائف صاروخية على حيي جمعية الزهراء وحلب الجديدة بمدينة حلب، مصدرها المجموعات المسلّحة.
ـ عُثر على سيارة مفخخة معدّة للتفجير في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.
ـ قُتلَ شخص إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.
ـ أصيب أحد مسلحي فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، اثر انفجار لغمٍ به من مخلفات “الوحدات الكردية”، في قرية كيمار جنوب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.
ـ انفجر لغم زرعه مسلحون مجهولون، بالقرب من معبر جرابلس على الحدود السورية _التركية بريف حلب الشمالي الشرقي، دون ورود معلومات عن إصابات.
إدلب وريفها:
ـ قُتل المسؤول “الشرعي” لمدينة معرة النعمان التابع للمجموعات المسلحة، المدعو ابو البراء الحموي على أيدي مسلحين مجهولين على الطريق الواصل بين “كفر نبل _معرة النعمان” بريف إدلب الجنوبي.
ـ قُتل وأُصيب عدد من الأشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة في منطقة الصناعة بمدينة ادلب.
المصدر: الاعلام الحربي