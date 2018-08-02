استشهد وأصيب العشرات من المواطنين اليمنيين الخميس إثر جريمتين للعدوان السعودي الأمريكي في مستشفى الثورة وميناء الاصطياد السمكي بمحافظة الحديدة.

وأفادت مصادر يمنية في الحديدة عن استشهاد 55 شخصا- حصيلة اولية – إثر جريمتين للعدوان في مستشفى الثورة وسوق ميناء الاصطياد السمكي القريب والمكتظ بالمتسوقين والمارة. ولفتت إلى وصول 28 شهيدا إلى مستشفى الثورة و14 شهيدا إلى مستشفيات أخرى، مؤكدا أن الجرحى يتجاوزون الـ100.

وذكر ناطق وزارة الصحة يوسف الحاضري أنه تم استهداف سيارات إسعاف من العدوان بشكل متعمد أمام بوابة مستشفى الثورة العام. وأفادت مصادر طبية في الحديدة عن استشهاد وإصابة أكثر من 40 مدنيا، مؤكدة نقل جثث الشهداء إلى المستشفى العسكري بالمحافظة.

ووجهت هيئة مستشفى الثورة في الحديدة نداء استغاثة فيما طلبت الطواقم الطبية من المواطنين التوجه للتبرع بالدم في مستشفيات المدينة.

وكان استشهد أمس تسعة صيادين جراء استهداف طيران الأباتشي التابع لقوى العدوان قارب صيد بالقرب من جزيرة زقر في المياه الإقليمية، حسب مصدر محلي، كما استنكر المصدر إمعان العدوان الأمريكي السعودي في استهداف الصيادين وقواربهم أثناء ممارسة أعمالهم بحثاً عن مصدر رزقهم في عرض البحر.

المصدر: المسيرة نت