أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تلقى رسالة جديدة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يوم أمس الأربعاء، استكمالا لمباحثاتهما، منذ القمة التي جمعتهما في سنغافورة في حزيران /يونيو الماضي بشأن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان اليوم، “التواصل المستمر بين الزعيمين يهدف إلى متابعة نتائج ما تم بعد قمة سنغافورة، والوفاء بالالتزامات، التي تم التعهد به، في البيان المشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك