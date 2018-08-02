مصدر طبي يمني: 42 شهيدا وعشرات الجرحى جراء غارات العدوان على مستشفى الثورة بالحديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2018 - 20:24
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مصدر طبي يمني: 42 شهيدا وعشرات الجرحى جراء غارات طائرات العدوان على مستشفى الثورة في الحديدة
مصدر طبي يمني: نقل شهداء وجرحى مستشفى الثورة في الحديدة الى المستشفى العسكري في المدينة
مراسل المنار: طائرات العدوان نفّذت غارتين الأولى على بوابة المستشفى والثانية على المسعفين
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي: التحالف ضد اليمن يتحدى مجلس الامن بغاراته على الحديدة
وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية تستهدف مسلحين تابعين لقوى العدوان السعودي الامريكي بجبل قيس وتحقق اصابات مباشرة
القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية تطلق صاروخ زلزال واحد على تجمعات للعدوان في الجوف
وزير الخارجية الايراني: الادارة الامريكية اثبتت انها لا تفي بالتزاماتها ولا معنى لأي حوار ايراني امريكي بهدف اللقاء فقط
محمد جواد ظريف: انعدام الثقة بأمريكا بات أمرا واقعا ولا يخص ايران دون غيرها من الدول
ظريف: امريكا باتت مدمنة عقوبات وجميع الحقائق تشير الى انها لم تضع اي قيود أمام سياساتها غير القانونية
وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان: الحرب في سوريا انتهت فعليا والوضع فيها يتجه الى ما كان عليه قبل العام 2011
المتحدث باسم لجنة الامن في البرلمان التركي مراد بايباطور: أنقرة ستفرض عقوبات على امريكا انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل
رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو يلغي زيارة الى كولومبيا كانت مقررة الاسبوع المقبل بدعوى متابعة الاوضاع في قطاع غزة
هيئة الاركان الروسية: تمت السيطرة بشكل كامل على الحدود السورية الاردنية وتم تحرير محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة
الهلال الاحمر السوري: قافلة مساعدات انسانية تصل الى منطقتي غصم ومعربا في درعا تضمنت 5000 سلة غذائية
جمارك مطار بيروت الدولي توقف لبنانيين بحوزتهما مئات الهواتف المهربة من الامارات الى لبنان عبر السعودية
الشرطة الافغانية: مقتل 3 أجانب بعد خطفهم في كابول
تعيين الناطق بإسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام في الحكومة الفلسطينية
إيطاليا تطلق سراح الوزير المصري السابق محمد محسوب وترفض تسليمه للسلطات المصرية
أ.ف.ب: فرق الاطفاء تقترب من السيطرة على حريق غابات قرب متنزه في اسبانيا
مصدر طبي يمني: 42 شهيدا وعشرات الجرحى جراء غارات العدوان على مستشفى الثورة بالحديدة
منذ 1 ساعة
2 August، 2018
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