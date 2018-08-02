أعلن الجيش الأردني، اليوم الخميس، أنه قتل عدد من مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي، في تبادل لإطلاق النار بالقرب من الحدود السورية في منطقة حوض اليرموك بريف محافظة درعا، يوم الثلاثاء الماضي.

وقال الجيش في بيان، “نتيجة الأحداث الدائرة في منطقة حوض اليرموك والقرى المحاذية لحدودنا الشمالية والاشتباكات الدائرة بين القوات السورية وعصابة داعش الإرهابية، (…)، حاولت بعض عناصر هذه الجماعات الاقتراب من حدودنا”.

وتابع البيان، “تم تطبيق قواعد الاشتباك فوراً معهم وباستخدام كافة أنواع الأسلحة من خلال كتيبة حرس الحدود، واستمرت عمليات القصف والتطهير لكامل المنطقة حتى ظهر يوم [ أمس] الأربعاء”، دون السماح لأي واحد منهم بتجاوز الحدود الأردنية، وتم إجبارهم على التراجع إلى الداخل السوري، وقتل بعض عناصرهم”.

وأشار البيان إلى أن ” القوات السورية في المنطقة تابعت مطاردتهم داخل القرى والبلدات السورية المحاذية، للحدود الأردنية في منطقة حوض اليرموك”.

المصدر: سبوتنيك