اليمن: استشهاد وجرح اكثر من 40 شخصاً جراء غارات طائرات العدوان على مستشفى الثورة في مدينة الحديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2018 - 18:26
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اليمن: استشهاد وجرح اكثر من 40 شخصاً جراء غارات طائرات العدوان على مستشفى الثورة في مدينة الحديدة
منذ 8 mins
2 August، 2018
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