قتل طيران الجيش ١٥ عنصرا من داعش، الخميس، بتدمير مضافات للتنظيم جنوب مدينة سامراء المقدسة وغرب بلد بمحافظة صلاح الدين.

وقال قائد طيران الجيش الفريق الأول الركن حامد المالكي ان “سلاح طيران الجيش وبالتنسيق مع قيادة عمليات سامراء تمكن من تدمير عدد من مضافات داعش”، مؤكداً “مقتل مجموعة ارهابية تحمل أسلحة خفيفة يقدر عددهم (15) عنصر، بعد مطاردتهم وقصفهم بالصواريخ الموجهة والمدافع الرشاشة”.

واضاف ان “الضربات تأتي استمراراً لعمليات البحث والتفتيش التي يجريها سلاح طيران الجيش، والتي تمكن خلالها من العثور على عدد كبير من المضافات في سلسلة جبال حمرين والمناطق الوعرة بين الحويجة وكركوك وحمرين”.

المصدر: موقع الحشد الشعبي