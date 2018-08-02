هنأ الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني، لمناسبة العيد الوطني للاتحاد السويسري، معربا عن ثقته بالمزيد من تطوير التعاون بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل.

وقدم الرئيس روحاني التهاني لنظيره السويسري “آلان برسيه” لمناسبة العيد الوطني لبلاده، وأعرب عن ثقته في المزيد من تعزيز التعاون بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل، في ضوء الاتفاقيات التي تم التوصل إليها والاعتماد على القدرات المتنوعة بين الجمهورية الاسلامية الإيرانية وسويسرا .

وفي الختام أعرب الرئيس روحاني عن تمنياته بالصحة والنجاح للرئيس السويسري والتقدم والازهار لشعب بلاده.

المصدر: وكالة فارس