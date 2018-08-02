دير الزور وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” 6 اشخاص، يوم أمس في بلدة ذيبان بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بتهمة التعامل مع داعش.

الحسكة وريفها:

ـ قُتل واُصيب عدد من مسلحي “قسد” إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة كانت تقلهم، زرعها مسلحون مجهولون، على الطريق “الخرافي” في ريف الحسكة الجنوبي.

إدلب وريفها:

ـ قُتل وأُصيب عدد من الأشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة في منطقة الصناعة بمدينة ادلب.

المشهد المحلي:

ـ دعا سفير سورية في الهند الدكتور رياض عباس، خلال مؤتمر صحفي في مقر السفارة السورية في نيودلهي، الشركات الهندية ورجال الأعمال والإعلاميين الهنود إلى المشاركة في الدورة الـ 60 لمعرض دمشق الدولي والاستفادة من فرص الاستثمار في سورية، مشيراً إلى أهمية مشاركة الهند ومساهمتها في عملية إعادة الإعمار، وقدم عباس عرضاً مفصلاً لآخر المستجدات في سورية مؤكداً أن الجيش العربي السوري مستمر في حربه ضد الإرهاب.

ـ أعلن رئيس مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، التابع لوزارة الدفاع الروسية، عن عودة أكثر من 200 لاجئ من لبنان إلى سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأضاف المركز أنه لم يتم خلال اليوم الماضي، خروج اللاجئين من منطقتي خفض التصعيد في إدلب وفي جنوب غرب سوريا.

ـ قالت مواقع كردية إنَّ “المجلس المحلي” في مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، التابع للمجموعات المسلحة، علَّق أعماله لمدة 3 أيام، نتيجة الانتهاكات التي تقوم بها فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً بالمنطقة، كما طالب بخروج فصائل “الجيش الحر” من مدينة عفرين والمناطق التابعة لها، وإلغاء “الغرفة الأمنية” من داخل مبنى “المجلس البلدي”.

ـ وقعت “قسد” عقد مع شركة فرنسية يقضي بتأهيل واستثمار حقل “كونوكو” للغاز، في ريف دير الزور الشرقي، بحسب تنسيقيات المسلحين.

المشهد الدولي:

– أوضح رئيس إدارة العمليات في هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، الفريق سيرغي رودسكوي، أن عملية تحرير محافظات جنوب غرب سوريا جاءت بناء على طلب السكان المحليين من المركز الروسي للمصالحة في سوريا توفير الحماية لهم من أعمال العنف والممارسات التعسفية لإرهابيي “داعش” و”النصرة”، الذين كانوا يسيطرون على نحو 55% من منطقة خفض التوتر الجنوبية.

ولفت رودسكوي، إلى أن العملية استهدفت التنظيمات الإرهابية فقط، حيث وافقت فصائل المعارضة المعتدلة على ترتيبات المصالحة وانضم عدد منها للجيش في جهوده لإحلال الاستقرار وحماية المدنيين من الجماعات الإرهابية، فيما اختار مسلحون آخرون، يقدر عددهم بنحو 4 آلاف و300 عنصر، الانتقال مع عائلاتهم إلى إدلب شمال البلاد.

وأشار رودسكوي إلى أن استعادة سيطرة الحكومة السورية على جنوب غرب البلاد هيأت الظروف لعودة اللاجئين والنازحين إلى المنطقة، التي تشهد حاليا عمليات نزع الألغام وإعادة بناء وتشغيل أهم المرافق الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف رودسكوي أن الجيش السوري أحكم سيطرته على كامل الحدود السورية الأردنية، ومهّد لاستئناف عمل قوات حفظ السلام الدولية في منطقة فك الاشتباك بين سوريا و”إسرائيل” في هضبة الجولان، والذي توقف منذ عام 2012 لاعتبارات أمنية.

في سياق منفصل، أعرب رودسكوي عن قلق الجانب الروسي إزاء تصاعد الأوضاع في منطقة خفض التوتر في إدلب نتيجة استهداف المسلحين مواقع للجيش السوري ومساكن مدنية في حلب وحماة واللاذقية، مشيرا إلى تسجيل 84 عملية قصف خلال الأيام الـ10 الماضية، وذلك إضافة إلى هجمات متكررة باستخدام طائرات بلا طيار ضد قاعدة حميميم الروسية انطلاقا من إدلب.

وأشار المسؤول الروسي، إلى أن المناطق المتاخمة لجيب التنف الذي تسيطر عليه القوات الأمريكية، تشهد ازدياد عدد عناصر “داعش”، الذين يحاولون الانطلاق منها لشن هجمات على بلدات في السويداء وريف دمشق، إضافة إلى تدمر ودير الزور.

وجدد الدعوة للجانب الأمريكي لتأمين الدخول الإنساني إلى المخيم في أسرع وقت، وتسهيل عودة المقيمين فيه إلى ديارهم، إضافة إلى إزالة القاعدة العسكرية الأمريكية في النتف.

ـ تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي له في سنغافورة، عن أنّ أساس العمل في سوريا يستند إلى القرار 2254 الذي ينص على حل سياسي للأزمة في سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها، وقال إنّ هناك لاعبون خارجيون يريدون قرار بدلاً من السوريين في مجال تقرير المصير، وذكر أنَّ واشنطن تتعامل بتحفظ في مسألة التعاون حول عودة اللاجئين السوريين.

وأضاف أنه يجب القضاء على الإرهابيين في إدلب بالتزامن مع حل مسألة عودة اللاجئين إلى سوريا.

ـ قال وزير الحرب الصهيوني “أفيغدور ليبرمان”، خلال زيارة لمواقع بطاريات الباتريوت شمال فلسطين المحتلة صباح اليوم، “نحن لا زلنا نتعامل مع سوريا كما كانت الظروف قبل الحرب، لا نتدخل في شؤون البلاد، وليس لدينا النية للتدخل إذا لم تكن هناك حاجة لذلك للحفاظ على مصالحنا الأمنية، وأضاف أننا لا نبحث عن الاحتكاك مع أي طرف، ولكننا سنعرف كيف نرد على أي استفزاز من حدود لبنان أو سوريا أو غزة”.

ـ أفاد المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي، أنَّ طائرة تابعة لـ “الجيش الإسرائيلي” استهدفت الليلة الماضية ٧ مخربين تم رصدهم بشكل مسبق في المنطقة بين خط وقف إطلاق النار والسياج الأمني في الجولان السوري المحتل، وأضاف أنه عُثر صباح اليوم على جثث المخربين الذين كانوا مسلحين برشاشات من نوع كلاشنيكوف وعبوات ناسفة وقنابل يدوية.

وقال إنهم يعتبرون “النظام” السوري مسؤولاً عما يحدث في الجانب السوري من هضبة الجولان خاصةً بعد عودة قواته اليه.

ـ أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في عمّان، على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية واستنادا إلى نتائج جنيف، وقال الصفدي، إنَّ الحكومة السورية لم تطلب منا إلى الآن فتح الحدود ًمشيرا إلى أن بلاده ترحب بفتح الحدود وفي انتظار طلب الحكومة السورية فتح الحدود.

من جهته قال الوزير الفرنسي إن بلاده تعمل مع الأردن لوضع خطة طريق تسمح بالخروج من الأزمة والوصول لحل سياسي في سوريا.

ـ أعلن الجيش الأردني، أنه تم مطاردة مسلحين تابعين لداعش على طول منطقة وادي اليرموك، عند محاولتهم الاقتراب من حدود الأردن، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك فوراً معهم وباستخدام كافة أنواع الأسلحة من خلال كتيبة حرس الحدود العاشرة، واستمرت العملية من ظهر الثلاثاء الى ظهر يوم الأربعاء دون السماح لأي واحد منهم تجاوز الحدود الأردنية، وتم إجبارهم على التراجع إلى الداخل السوري وقتل بعضهم.

المصدر: الاعلام الحربي