حذرت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” من “قرار رئيس السلطة محمود عباس إلغاء دائرة شؤون الشهداء والأسرى والجرحى في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتكليف أمانة سر اللجنة بمتابعة ملفاتها”.

وقالت الجبهة في بيان لها الخميس إن “التراجع عن تشكيل دائرة خاصة بالأسرى والشهداء والجرحى يشكل خطوة تحمل في طياتها إشارات خطيرة حول مستقبل التزام السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والقيادة الرسمية بقضايا الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم على الصعيدين السياسي والاجتماعي”.

وحذر البيان من أن “تكون هذه الخطوة رسالة إلى واشنطن وتل أبيب على ضوء الشروط التسعة التي تسلمها رئيس السلطة من المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات، ومنها وقف التزامات السلطة نحو الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم، والتي على خلفيتها أوقفت الولايات المتحدة مساعداتها للسلطة واستولت إسرائيل على مبالغ من أموال المقاصة بدعوى منع تمويل الإرهاب”.

المصدر: فلسطين اليوم