قال النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والمتحدث باسم لجنة الأمن والاستخبارات البرلمانية مراد بايباطور أن أنقرة سترد بالمثل على فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، مؤكداً أن أنقرة تجري التحضيرات اللازمة لفرض العقوبات. وقال بايباطور في حديث خاص لوكالة سبوتنيك، “نرفض العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على وزيري العدل والداخلية، والدولة التركية ستتخذ الخطوات اللازمة حيال هذه العقوبات”. وأضاف بايباطور، “سنرد على العقوبات التي فرضتها أميركا في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، حيث يجري الرئيس رجب طيب أردوغان والمسؤولين المعنيين الأعمال اللازمة للرد على العقوبات الأميركية، ومن المحتمل أن يعلن الرئيس أردوغان أو المسؤولين المعنيين عن العقوبات التي ستفرض على أميركا خلال الأيام القليلة القادمة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية