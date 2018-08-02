وهو يشمل أكثر من 150 جناحا، مما يؤشر الى العدد الكبير من دور النشر العربية التي تعود وتشارك في هذا النشاط الثقافي الكبير بعد ثماني سنوات من انقطاعها بسبب الحرب على البلاد.
وخلال تجول موقع قناة المنار ضمن أرجاء المعرض، وقفنا على حجم وتنوع كبير في الكتب وعناوينها ومواضيعها، والتي تشمل على تنوع فكري وعلمي وادبي وثقافي واسع، ولا يتمكن رواد المعرض من إحصاء جميع الموضوعات في زيارة واحدة. كما كان للأطفال حصة كبيرة من القصص والكتب والروايات التي تساعدهم على تأسيس نواة ثقافية جيدة وسليمة. وكان لموقع المنار وقفات مع عدد من القائمين على تنظيم المعرض، إضافة لرواده.
الكتب أيضاً لها نصيب من ارتفاع الاسعار نتيجة ظروف الحرب، لكن المعرض حاول هذا العام تقديم تسهيلات مادية تراوحت بين 25% حتى 40% على المطبوعات باختلاف تنوعها، مما يساعد القاصدين باقتناء ما قصدوه، خاصة بعد انقطاع كبير في الفترة السابقة لعناوين هامة ولمؤلفين أَعلام في المجتمع والسياسة والأدب، والعلوم الإنسانية.
المصدر: موقع المنار