قال مجلس الذهب العالمي في تقرير يوم الخميس إن الطلب العالمي على الذهب انخفض ستة بالمئة في النصف الأول من العام مما عزاه بشكل أساسي إلى انخفاض حاد في مشتريات صناديق المؤشرات.

وقال المجلس في أحدث تقرير له عن اتجاهات الطلب على الذهب إن الطلب العالمي على المعدن النفيس بلغ 1959.9 طن بين يناير كانون الثاني ويونيو حزيران انخفاضا من 2086.5 طن في الفترة نفسها من العام الماضي. وهذا أدنى مستوى لنصف أول بأكمله منذ 2009.

وبالنسبة للربع الثاني من العام، انخفض الطلب أربعة بالمئة على أساس سنوي إلى 964.3 طن. وتراجعت مشتريات الذهب بهدف الاستثمار تسعة بالمئة بفعل انخفاض بنسبة 46 بالمئة في مشتريات صناديق المؤشرات.

وانخفضت مشتريات البنوك المركزية سبعة بالمئة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران وأدى ضعف السوق الهندية إلى تراجع الإقبال على الحلي، أكبر مصدر للطلب، اثنين بالمئة.

وسجلت الولايات المتحدة أضعف استثمارات في صناديق المؤشرات حيث لا يوفر الاقتصاد القوي حافزا لشراء الذهب الذي يستخدم عادة كملاذ آمن في فترات الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

وقال مجلس الذهب العالمي إن الطلب على الحلي لم يستفد من تراجع بنسبة 5.4 بالمئة في أسعار الذهب بين أبريل نيسان ويونيو حزيران نتيجة لانخفاض عملات مستهلكين كبار مثل الصين والهند وتركيا مما جعل الذهب المسعر بالدولار أعلى ثمنا للمشترين المحليين.

المصدر: رويترز