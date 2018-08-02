قال وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الخميس، إن “الوضع في سوريا يتجه للعودة إلى ما كان عليه قبل الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011″، مؤكدا أن كيانه “لا يتدخل في الشأن السوري”، حسب زعمه. ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن ليبرمان قوله، خلال تفقده للجبهة العسكرية الشمالية “لم نتدخل في الشأن الداخلي السوري، وسيبقى ذلك مرهونا بشروط، وهي ألا تستخدم الأراضي السورية كقاعدة أمامية لإيران ضد “إسرائيل”، وألا تصبح سوريا محطة عبور رئيسية لتهريب الأسلحة إلى حزب الله”، حسب زعمه.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية