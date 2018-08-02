استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم الخميس في قصر بعبدا، وزير الاعلام ملحم الرياشي وأجرى معه عرضا للاوضاع السياسية والتطورات المتصلة بمسار تشكيل الحكومة.

وقال الوزير الرياشي في تصريح بعد اللقاء “نقلت الى فخامة الرئيس رسالة من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن موقف القوات من الحكومة واستعدادها لتسهيل مهمة الرئيس المكلف، ولكن ضمن الحد الادنى المقبول للحجم الانتخابي والوزن السياسي. وقد ابلغني الرئيس ان موضوع منح حقيبة سيادية للقوات يتم بحثه مع الرئيس المكلف سعد الحريري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام