اعتقلت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، فجر الخميس، ثمانية مواطنين خلال مداهمات نفذتها في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت مدينة قلقيلية من الحيين الغربي والشمالي، واعتقلت الشاب إبراهيم عبد الكريم مسكاوي بعد اقتحام منزله. وأوضحت المصادر، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في خلة نوفل في المدينة، إذ تركزت المداهمات في تلك المنطقة. وفي مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال جبل الطور، واعتقلت الشاب أحمد النوري من منزله في شارع (١٠).

كما اندلعت مواجهات عنيفة في نابلس عقب اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية تمهيدًا لاقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف، بحجة القيام بطقوسهم الدينية. وفي جنين، سلبت قوات الاحتلال مركبة الشيخ الأسير عدنان حمارشة عقب تفتيش منزله في بلدة يعبد جنوبي المدينة. وأفاد شهود عِيان، بأن جنود الاحتلال اقتحموا منزل حمارشة- الذي قضى أكثر من 13 عاماً في سجون الاحتلال- وفتشوه، وسلبوا مركبته الخاصة، وخربوا بعض الممتلكات. وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت حمارشة قبل أشهر وحولته للاعتقال الإداري. وزعم جيش الاحتلال الاستيلاء على أسلحة في الخليل ورام الله أثناء المداهمات، فيما سلب آلاف الشواقل في الخليل بزعم استخدامها في تمويل أعمال المقاومة. وادّعى الاحتلال، أن المعتقلين مطلوبون لأجهزته الأمنية بتهم مشاركتهم في أنشطة مقاومة شعبية ضد قواته والمستوطنين.

المصدر: فلسطين البوم