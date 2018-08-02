أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أن الإحصائية التراكمية لاعتداءات الاحتلال “الإسرائيلي” بحق المشاركين في “مسيرة العودة الكبرى” شرق قطاع غزة منذ 30 مارس وحتى اللحظة هي 155 شهيداً و 17259 إصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز. وقال القدرة في تصريح أن من بين الإصابات 9071 إصابة تعاملت معها المستشفيات و8188 إصابة تعاملت معها النقاط الطبية الميدانية، ومن بين الشهداء 23 طفلاً دون سن ال 18عاماً، و3 فتيات وشهيدين من الطواقم الطبية، فيما وصل عدد الإصابات في صفوف الأطفال 3279 إصابة، أما في صفوف النساء 1553 إصابة.

وأكد أن من بين الإصابات 404 إصابة خطيرة، 4141 إصابة متوسطة 4354 إصابة طفيفة، مشيراً إلى أن 4348 إصابة كانت بالرصاص الحي، 430 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 1593 إصابة اختناق بالغاز، 2700 إصابات أخرى. وأوضح أن من بين الإصابات 648 في الرقبة والرأس، 1148 إصابة في الأطراف العلوية، و374 إصابة في الظهر والصدر، و409 إصابة في البطن والحوض، 4546 إصابة في الأطراف السفلية، 1747 إصابة في مناطق مختلفة. وأكد أن من بين المصابين أجريت عمليات بتر لـ 69 حالة من مجمل الإصابات، 61 في الاطراف السفلية، 2 في الاطراف العلوية، 6 في أصابع اليد. وأشار القدرة، إلى أن من بين المصابين 360 إصابة من الطواقم الطبية بالرصاص الحي والاختناق بالغاز، وتضرر 69 سيارة إسعاف بشكل جزئي.

المصدر: فلسطين اليوم