خلصت دراسة أميركية إلى نتائج عكسية للمشروبات الغازية الخالية من السكر، وأوضحت أن هذا النوع من المشروبات يعمل على زيادة الوزن ويسبب الخرف والسكتات الدماغية.

كما بينت الدراسة أن هذه المشروبات تعمل على زيادة معدلات الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

وقد فسر البحث هذه الظاهرة بأن المحليات الاصطناعية تغيّر وظائف بكتيريا الأمعاء، بحيث تجعل الشخص معرّضا للإصابة بالسكري ولارتفاع سكري الدم.

ولا يقتصر تأثير تلك المشروبات على زيادة الوزن وخطر السكري بل ترفع أيضا خطر الإصابة بنوبات قلبية بمعدّل يتجاوز أربعين في المئة.!

ويؤكد خبراء الجمعية الأميركية للقلب على أن “تناول حتى علبة واحدة في اليوم من هذه المشروب، التي يفترض أنها خالية من السكر، يزيد من خطر احتمال إصابة الشخص بالجلطة الدموية بثلاثة أضعاف، ومن خطر الإصابة بالخرف بـ 2.9 مرة”.

المصدر: سكاي نيوز