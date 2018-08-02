مصدر في الوفد الروسي الى سنغافورة: لافروف سيجري محادثات مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف على هامش اجتماع دول جنوب شرق آسيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2018 - 11:13
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مصدر في الوفد الروسي الى سنغافورة: لافروف سيجري محادثات مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف على هامش اجتماع دول جنوب شرق آسيا (سبوتنيك)
منذ 29 mins
2 August، 2018
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