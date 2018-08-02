بالنسبة للعديد من المسافرين، قد تكون رحلة طويلة في السيارة عبر جبال إيطاليا المتعرجة، رحلة العمر المثالية.. إلّا أن هذه الرحلة المذهلة قد تكون كابوساً بحد ذاته للبعض الذين يعانون من دوار الحركة الذي يسبب الدوخة والصداع والغثيان.

ولكن، قد تكون نظارات “سيتروين” الجديدة التي أطلقتها شركة “ستروين” الفرنسية مؤخراً، الحل الأنسب للأشخاص الذي يعانون من هذه الحالة باستمرار.

وعادة ما يحدث دوار الحركة نتيجة تضارب بين المعلومات التي تصل للمخ من العين والمعلومات التي ترسلها الأذن الداخلية. وغالباً ما يضرب دوار الحركة خلال المغامرات والتحركات الكثيرة، من الإبحار إلى رحلات الطريق، والطيران، وركوب التيليفريك والألعاب في مدن الملاهي.

وتقوم النظارات باعتماد تقنية يُطلق عليها اسم “بوردنغ رينغ،” لحل هذا التعارض، إذ تتميز النظارات بأربعة حلقات دائرية مملوءة بسائل أزرق يتحرك حول العينين، من أجل “إعادة خلق الأفق،” وإعادة الحواس إلى تزامنها.

ولا تتضمن النظارات عدسات داخل إطاراتها، ما يعني أنه يمكن ارتدائها فوق النظارات الحقيقية، فضلاً عن مشاركتها مع المسافرين الآخرين. كما يمكن استخدامها من قبل الأطفال الذين يبلغ عمرهم أكثر من 10 سنوات، حيث أن الأذن الداخلية تنتهي من النمو حينها.

وتقول الشركة المصنعة للنظارات، إن دوار الحركة يختفي بعد ارتدائها لمدة ما بين 10 أو 12 دقيقة تقريباً، كما أنها تعتبر فعّالة بنسبة 95 بالمائة في الكبار، بحسب ما تذكره الشركة على موقعها الالكتروني.

المصدر: سي ان ان