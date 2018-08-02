اطلق الأردن منصة إلكترونية تهدف لتقديم فرص عمل لقرابة 10 آلاف أردني في قطر، ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه المملكة الأردنية الهاشمية من ظروف اقتصادية صعبة.

ويعقد وزير العمل الأردني، سمير سعيد مراد ، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالوظائف في قطر، سيتحدث خلاله عن خطة لتوظيف 10 آلاف أردني في دولة قطر.

وكانت الدوحة قد أعلنت، في وقت سابق، أنها ستعمل على توفير فرص عمل للأردنيين في قطر، إلى جانب ضخ استثمارات بقيمة نصف مليار دولار في الأردن تستهدف مشروعات في البنى التحتية، وذلك في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة.

المصدر: روسيا اليوم