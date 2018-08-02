كشف عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” موسى أبو مرزوق تفاصيل الحوارات التي يجريها وفد حماس في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال أبو مرزوق في حديث له الخميس إن “المباحثات ركزت بالأساس على المشكلات التي يعاني منها قطاع غزة والعلاقات الثنائية وملف المصالحة”، وتابع “كما تم الاطلاع على رد حركة فتح على المبادرة المصرية والتي وافقت عليها حركة حماس دون أي تحفظ”، ووصف المباحثات مع مسؤولي جهاز المخابرات المصرية بالإيجابية.

وبشأن مدى تطرق المباحثات إلى مسألة تمكين الحكومة التي يضعها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس كأساس لإتمام المصالحة، قال أبو مرزوق إن “حماس لا تريد سلطة شكلية وإنما التمكين يعنى بالنسبة لنا صلاحيات والتزامات بالحقوق والواجبات وليس تعليمات وسلطة شكلية”.

المصدر: فلسطين اليوم